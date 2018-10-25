В Сочи казаки демонтировали «корабль», который выбросило на ж/д пути

Ночью 25 октября в социальных сетях очевидцы сообщили о том, что на железную дорогу в Лазаревском районе штормом выбросило корабль.

На фотографии видно, что большой лист железа упал возле железнодорожного полотна, повредив при этом электроопору. Очевидцы предположили, что это корабль, который выбросило штормом на берег.

Оказалось, что это — часть кровли, которую сорвало с частного дома.

«Ночью 25 октября восемь казаков в поселке Лазаревском разбирали завалы дома, с которого порывами ветра сорвало крышу. Так как кровля дома упала на железнодорожные пути и заблокировала движение поездов и электричек, они расчистили завалы на железнодорожных путях», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Кроме того, вместе со спасателями 150 казаков Туапсинского, Апшеронского, Лазаревского районных обществ оказывают помощь в эвакуации людей из затопленных домов, разбирают завалы на дорогах. В Туапсинском районе 60 казаков работают в селах Шаумянском, Георгиевском, Цыпка и Елизаветопольском. Еще 36 казаков районного казачьего общества оказывают помощь жителям затопленных дач поселка Цыпка, где потоком воды был разрушен автомобильный мост и размыты железнодорожные пути. На помощь прибыли казаки из Краснодара и поселка Небуг.

Затопило здание автовокзала Туапсе, в помещении воды было по пояс. Казаки вынесли на руках детей из вокзала и помогли выбраться взрослым.

В Апшеронском районе казаки выставили оцепление у моста через реку Пшиш, так как строение находится в аварийном состоянии, возможно его обрушение.

Аварийно-спасательные подразделения Кубанского казачьего войска приведены в состояние повышенной готовности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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