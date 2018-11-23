В Сочи ко Дню города открыли реконструированный сквер «Восход»

Он находится на улицы Победы в Лазаревском районе.

Глава города Анатолий Пахомов осмотрел обновленный сквер.

Жители города посетили мастер-классы, посмотрели выставки, послушали песни юных вокалистов, стихи о родном городе в исполнении мастеров выразительного чтения.

Также в Лазаревском районе был открыт новый пешеходный мост через реку Макопсе, который разрушила стихия в октябре. Он соединял поселок и обеспечивал жителям короткий путь к железнодорожной станции. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение местным властям восстановить мост в течение 20 дней. Бригады работали круглосуточно, мост восстановили в срок, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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