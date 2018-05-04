В Сочи ко Дню Победы пройдет выставка «Майские мотивы»

Полотна художников юга России можно будет увидеть 4 мая в 15:00 в арт-галерее кинотеатра «Родина».

«Отметить День Победы, представив зрителю произведения живописи, графики, скульптуры — решение профессионального коллектива сочинских мастеров. Искусство, в том числе, изобразительное, помогало прийти к победе в годы войны. Плакаты советских художников вселяли веру, поддерживали боевой дух советского народа в борьбе против фашистских захватчиков», — говорится в описании экспозиции.

На выставке «Майские мотивы» свои работы представили художники сочинского отделения Союза художников России Юрий Финогенов, Олег Корчагин, Виктория Лядова, Михаил Киба, Акоп Халафян и другие, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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