В Сочи коммунальщики устранят последствия ночного ливня

Град с дождем накрыл город-курорт 15 марта.

Осадки выпали в нескольких районах курорта. Потоки превратили дороги в водопады, забили мусором ливневки и залили городские улицы.

Волны 16 марта наблюдаются и в районе Керченского пролива. Работа паромной переправы может остановиться в любую минуту. Об этом сообщили в «Морской дирекции». По прогнозам синоптиков, сильный ветер до 20 метров в секунду будет бушевать над акваторией до вечера 17 марта. Проверить, выходят ли суда в море, можно по телефону 8 (989) 299-42-60 и на сайте «Морской дирекции».

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