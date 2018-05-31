В Сочи компания НАО «Центр Омега» запустила к ЧМ-2018 спецпредложение «Футбольное лето»

При бронировании в отеле «Бархатные сезоны» с 4 по 14 июня стоимость за проживание составит от 1 тыс. рублей в сутки с человека.

Забронировать номер в самом крупном отеле мира по специальной цене можно на период с 4 июня по 15 июля 2018 года включительно. В акции участвуют категории номеров «Стандарт», «Апартаменты», «Люкс».

Город-отель «Бархатные сезоны» — самый крупный отель в мире с гостиничным фондом 8 тыс. 806 номеров. Кварталы города-отеля «Александровский сад», «Чистые пруды», «Екатерининский квартал» и «Русский дом» расположены на берегу Черного моря в Имеретинской Низменности. В 2017 году пляж «Бархатные сезоны» был признан самым благоустроенным на побережье. Ежегодно в отеле отдыхает более 350 тыс. гостей, более 60% которых — семьи с детьми. Благодаря развитию Сочи как круглогодичного курорта, город-отель получил популярность и среди горнолыжников, выбирающих доступный отдых вблизи склонов Красной Поляны, и среди тех, кто приезжает на курорт, чтобы посетить такие события мирового масштаба, как Гран-при России «Формулы-1» и другие яркие мероприятия.

С подробными условиями специального предложения «Футбольное лето» можно ознакомиться на сайте.

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