В Сочи компания «ТНС энерго Кубань» отключила должников от электросетей

Сотрудники компании уже обесточили десятки квартир горожан, которые месяцами не платят по квитанциям.

Это мера вынужденная, говорят энергетики, ведь многие должники не реагируют на официальные предупреждения компании и судебных приставов.

«Совместно с ПАО «Кубаньэнерго» проводятся еженедельные выезды к должникам, которые не платят за свет», — сказал судебный пристав-исполнитель Роман Романов.

Светлая жизнь у неплательщиков наступит, когда они погасят задолженности. По словам энергетиков, вернуть свет можно будет в течение двух суток, после того как клиент оплатит квитанции.

«Люди должны понимать, что мы о них не забыли, никто незамеченным не останется. На сегодняшний день у нас идут массовые ограничения, рейды по введению ограничений и претензионно-исковая работа», — отметил представитель «ТНС энерго Кубань» Валерий Аврамчук.

Все расходы, которые несут энергетики, впоследствии ложатся на плечи должника. Отключения неплательщиков проводятся по всему краю и Республике Адыгея.

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