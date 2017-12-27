В Сочи конный театр «Ривьеры» покажет новогоднюю программу

С 28 декабря по 13 января на конной арене парка представят новогоднюю сказку «Волшебные сани Деда Мороза».

На представлении Дед Мороз раскроет секрет, как ему удается в Новогоднюю ночь побывать во всех домах, чтобы положить подарок под каждую елку. В этом ему помогут артисты конного театра, которые покажут на арене свои трюки.

Начало шоу в 15:00 и 17:00. Все зрители получат в подарок билет в «Хаски-центр», который откроется на новогодних каникулах рядом с конным театром. На площадке оборудуют стилизованный чум, в котором можно будет познакомиться с бытом северных народов, историей ездового собаководства и пообщаться с самими собаками — сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Рядом можно будет прокатиться на колесной собачей упряжке.

«Хаски-центр» откроется 29 декабря и будет работать ежедневно с 10:00, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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