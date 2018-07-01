В Сочи «Кубаньэнерго» оказывает помощь в восстановлении энергоснабжения на абонентских сетях

Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» по просьбе администрации города-курорта оказывают помощь в устранении технарушений на абонентских сетях в садоводческих товариществах «Оазис», «Фундучное», «Русская поляна».

«Электроснабжение в садоводческих товариществах осуществляется от потребительской трансформаторной подстанции, подключенной к кабельно-воздушной линии 10 кВ. Указанные электросети ранее обслуживались ООО «Транстоннель», которое было ликвидировано по причине банкротства. Сети в настоящее время являются бесхозными и документально не оформленными», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубаньэнерго».

Причиной технарушения стали множественные повреждения линии электропередачи 10 кВ, в том числе и обрушение опор.

Учитывая сложившуюся ситуацию, администрация Сочи обратилась в «Кубаньэнерго» с просьбой оказать помощь в восстановлении электрических сетей. С момента обнаружения технарушения бригада Сочинских электросетей оперативно приступила к ремонтным работам.

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