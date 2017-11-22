В Сочи кубок чемпионата мира по футболу увидели 5 тыс. человек

До визита в удаленную студию «Кубань 24» кубок чемпионата мира по футболу побывал на стадионе «Фишт».

Трофей встретили юные спортсмены, любители футбола, руководство города и посол чемпионата мира 2018 года от Сочи Сергей Метревели.

«Я пожелаю нашему городу всего самого хорошего. И того, чтобы мы наконец-то в первый раз за всю историю оставили этот кубок в России», — сказал Сергей Метревели.

В честь прибытия кубка провели так называемый «юнифайд матч». В одной команде играли женщины и мужчины, профессиональные спортсмены и любители, а также воспитанники сочинских коррекционных школ. Несмотря на смешанные составы, игра оказалась на редкость динамичной. Зрители увидели 11 забитых мячей.

Трофей 23 ноября будет демонстрироваться на площадке Международного туристского форума. Затем отправится в школу олимпийского резерва Лазаревского района, а на выходных сфотографироваться с символом можно будет на площади у мэрии курорта.

В Сочи главный трофей турнира находится уже два дня. Взглянуть на него смогли более 5 тыс. человек.

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