В Сочи курортный сбор составит 10 рублей в сутки

05 июля в 14:13

Обязательный платеж с отдыхающих на курорте начнут взимать с 16 июля.

По подсчетам специалистов, в 2018 году доход от курортного сбора в Сочи составит около 36 млн рублей.

«Мы постарались сделать сумму небольшой, незаметной для отдыхающих. С другой стороны, так принято во многих странах. Все, что касается курортной составляющей, должно решаться за счет сборов, тогда как бюджет города должен идти на улучшение уровня жизни самих его жителей», — отметил глава города Анатолий Пахомов.

Все деньги направят на благоустройство курорта. Руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат рассказал, что собранные средства пойдут на новые лавочки, урны, брусчатку на проходах к пляжам. По всем районам будут сформированы места притяжения туристов.

В Краснодарском крае курортный сбор также будут взимать на территории Анапы, Геленджика, Горячего ключа, Шепси, Небуга, Джубги и Новомихайловки. Не нужно будет оплачивать сбор жителям каря, а также студентам-очникам, несовершеннолетним и льготникам. Проект продлится до декабря 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани курортный сбор вводится с 16 июля. Депутаты ЗСК утвердили курортный сбор на Кубани в размере 10 рублей. Власти уже разработали механизм его взимания.

По прогнозам, курортный сбор принесет Кубани в 2018 году около 70 млн рублей. Все деньги направят в бюджеты муниципалитетов — участников эксперимента. Средства от курортного сбора на Кубани будет контролировать Общественный совет. Жители Кубани смогут решать, на что пойдут средства от курортного сбора.

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