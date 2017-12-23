В Сочи курорты Красной Поляны свяжет единая инфраструктура

Об этом 22 декабря на открытии курорта «Альпика Сервис» сказал вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

«Единая инфраструктура будет совместная между четырьмя горнолыжными курортами, можно будет перейти с «Альпики Сервис» на «Розу Хутор», с «Розы Хутор» на «Горки Город», не спускаясь с хребта. Сообщение будет единое между всеми курортами, это будет максимально комфортно для туристов», — сказал он.

По словам Швеца, в этом зимнем сезоне заработает единый ски-пасс для посетителей краснополянских трасс. В предстоящие новогодние праздники в горах Сочи ждут не менее 400 тыс. гостей, сообщает ТАСС.

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