В Сочи легковушка сбила трех человек, пострадал ребенок

Пешеходы переходили улицу в неположенном месте.

«Сообщение о происшествии поступило в 22:10 27 июля. Автомобиль ВАЗ-21015 ехал по улице Донской с Краснодарского кольца в сторону Виноградной и сбил троих человек, которые переходили дорогу в неположенном месте», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате двоих человек госпитализировали, в том числе одного ребенка.

Проводится проверка. Устанавливают обстоятельства происшествия.

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