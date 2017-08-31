В Сочи лесники нашли двухголовую змею

У медянки индивидуальная генная мутация.

Окрас — черная спина и розовое брюхо — указал на вид. Это неядовитая медянка семейства ужеобразных. Ее можно встретить от берега Черного моря до Альпийских лугов. Но две головы — явление крайне редкое. От роду рептилии всего сутки, установили специалисты. Медянку пришлось забрать в террариум, иначе она могла бы погибнуть.

«Эти две головы мыслят каждая за себя. А тело одно, поэтому они без конца вступают в этот конфликт, в какую сторону ползти, как правильно питаться. Обе головы будут хватать одну и ту же жертву, потом это не поделить, не переварить», — пояснил заместитель директора Сочинского национального парка Борис Туниев.

В сочинском национальном парке для медянки создали все необходимые условия. Температура в террариуме регулируется лампой. Дно каменистое. Влажный мох от жары, вода от жажды. Рядом в контейнере — пища. Маленькие рептилии предпочитают сверчков.

Эта находка стала первой не только в Сочи, но и на всем Кавказе.

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