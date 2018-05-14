В Сочи лидеры ЕАЭС обсудят сотрудничество в энергетике и цифровой экономике

14 мая в 07:20

Заседание Высшего евразийского экономического совета состоится 14 мая.

«Это первая в текущем году встреча глав государств-членов ЕАЭС и первый контакт нашего президента Владимира Путина после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств», — сообщил и. о. помощника президента РФ Юрий Ушаков.

Пройдут двусторонние встречи Путина со всеми главами государств, которые приеду на саммит.

В заседании Совета примут участие президенты России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и новый премьер-министр Армении. В качестве гостя будет присутствовать президент Республики Молдова Игорь Додон.

В числе ключевых приоритетов сотрудничества стран в рамках ЕАЭС Ушаков выделил создание единого рынка товаров и услуг, развитие торгово-инвестиционных связей, укрепление производственной и технологической кооперации. Он отметл, что российская сторона подчеркивает важность сохранения курса на сотрудничество в области валютно-финансовой и денежно-кредитной политики стран ЕАЭС и считает важным сохранить темпы роста в атомной и возобновляемой энергетике, экологии, космосе, туризме и спорте.

В числе вопросов, которые планируется обсудить на совете — проект положения о статусе государства-наблюдателя при союзе.

«Как мы ожидаем, на заседании будет предоставлен статус государства-наблюдателя Республике Молдова», — цитирует Ушакова ТАСС.

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