В Сочи люди из-за ветра зависли на аттракционе «Квантовый скачок»

Инцидент произошел 12 ноября в 15:45. Людей эвакуировали в течение минуты.

Аварийная остановка произошла из-за резких порывов штормового ветра, во время которых эксплуатация аттракциона запрещена для безопасности пассажиров.

После остановки аттракциона всех гостей в течение минуты спустили на эвакуационную платформу, рассказала интернет-порталу «Кубань 24» специалист по связям с общественностью «Сочи Парка» Дарья Кривогузова.

«Остановка «Квантового скачка» подтвердила, что системы безопасности аттракциона исправно работают, а специально обученный персонал парка действует в подобных ситуациях оперативно и грамотно», — отметила она.

Аттракцион протестировали и через час, когда погода улучшилась, вновь запустили.

«Квантовый скачок» – один из самых экстремальных аттракционов в мире. Он оснащен датчиками системы безопасности, которые реагируют на любые изменения погоды, давления, температуры, и при критических колебаниях аттракцион останавливается.

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