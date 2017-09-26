В Сочи «Матильду» Алексея Учителя покажут на месяц раньше проката

Специальный показ картины состоится 29 сентября в кинотеатре «Люксор IMAX».

Продажи билетов на спецпоказ фильма стартовали 22 сентября. Он пройдет в пяти кинозалах общим количеством 843 места.

«Пока реализация билетов ведется в два зала на 266 места, один из которых категории vip. В настоящее время четверть билетов уже продана. После того, как в двух залах билеты будут полностью раскуплены, начнется реализация в остальные», — сообщили в пресс-службе кинокомплекса.

Там уточнили, что на премьерный показ «Матильды» в кинотеатре усилят охрану. Инициатором спецпоказа в Сочи стал режиссер Алексей Учитель, сообщает РИА «Новости».

В широкий российский прокат «Матильда» выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе будущего императора Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской.

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