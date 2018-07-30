В Сочи меценаты помогут отремонтировать 21 образовательное учреждение

Бизнесмены вложат в ремонт более 20 млн рублей.

В гимназии № 8 рабочие демонтируют старую плитку и перегородки. После поменяют коммуникации в уборной, поставят новую сантехнику. На первом этаже, в холле и коридорах, уже сняли старую краску. На ее месте появится плитка. Последний раз школу обновляли больше десяти лет назад.

Как рассказал директор Игорь Никитин, в гимназии сейчас учится 2 тыс. 200 детей. На базе учреждения работают четыре спортивные школы по вечерам.

Рабочие обещают закончить ремонт за три недели. На линейку в сентябре дети придут уже в обновленную школу.

В этом году бизнесмены вложат более 20 млн рублей в ремонт 21 учреждения образования, 64 млн рублей на текущий ремонт выделят из городской казны, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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