В Сочи медики помогли травмированному на стадионе «Фишт» лабрадору

Собака кинологической службы на матче Испания — Португалия 15 июня получила травму.

Сотрудник кинологической службы обратился за помощью к бригаде скорой помощи, дежурившей на стадионе. Его служебному лабрадору дверью прищемило хвост.

Медики оказали четвероногому сотруднику органов правопорядка первую помощь: остановили кровотечение, обработали рану и наложили повязку.

«Пес во время оказания помощи вел себя мужественно. От госпитализации отказался», — написала на своей странице в Facebook глава управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команды Португалии и Испании сыграли вничью — 3:3. В составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду. У команды Испании дважды отличился Диего Коста, еще один мяч на счету Начо.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник