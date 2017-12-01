В Сочи Медведев показал премьеру Госсовета КНР олимпийский парк

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 декабря провел экскурсию для Ли Кэцяна.

Осмотр спортивных объектов состоялся после заседания Совета глав правительств ШОС и двусторонней встречи Медведева и Ли Кэцяна. Российский премьер лично сел за руль автомобиля.

Во время экскурсии Медведев рассказал своему коллеге, что стадион «Фишт» переоборудовали для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Также он показал Ли Кэцяну главные достопримечательности Площади наград — светомузыкальный фонтан и Большой олимпийский факел.

Глава российского правительства также рассказал Ли Кэцяну об инфраструктуре, которая была построена в Сочи специально для проведения спортивных мероприятий мирового уровня. Премьер Госсовета КНР отметил хорошее качество объектов, сообщает ТАСС.

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