В Сочи Медведев провел неформальную встречу с членами правительства

27 февраля в 08:24

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в феврале в Сочи провел встречу с членами правительства.

Мероприятие в неформальной обстановке прошло накануне Российского инвестиционного форума.

На странице в Instagram опубликована фотография, где Медведев с членами правительства запечатлен на лыжах, некоторые представитель кабмина — со сноубордами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре 2016 года принял решение перенести Международный инвестиционный форум «Сочи-2017» на февраль. В декабре 2016 года премьер подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума, который ежегодно проходит в Сочи. Согласно документу, мероприятие будет носить название «Российский инвестиционный форум». Он пройдет 27-28 февраля. Краснодарский край представит на форуме более 500 проектов.

«Кубань 24» будет освещать события инвестфорума в Сочи.

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