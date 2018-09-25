В Сочи мэрия и активисты обсудят изменение статуса 31 природного памятника

Общественные слушания по обсуждению материалов комплексного обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения назначили на 24 октября.

На слушаниях речь пойдет о статусе 31 регионального памятника природы, которые находятся на территории Сочинского национального парка. В связи с этим они имеют двойной охранный статус — краевой и федеральный. В числе этих памятников Агурские водопады, Воронцовская пещерная система, Ахунская и Назаровская пещеры, гора Большой Ахун, Кудепстинский и Хостинский каньоны, а также реликтовые массивы бука, пицундской сосны, секвойи, каштана и дуба.

Чтобы облегчить учет и охрану этих природных памятников, следует аннулировать их краевой охранный статус, считают в администрации Сочи. При этом по мнению активистов-экологов, снятие статуса региональной природоохранной территории потенциально может создать угрозу сохранности памятников. Гражданские активисты высказали опасения по поводу возможной застройки охраняемых территорий в случае вывода их из-под контроля региональных властей.

Общественные слушания — это уже вторая попытка мэрии Сочи обсудить с общественностью охранный статус природных памятников. Первые слушания, назначенные на 24 сентября, признаны несостоявшимися из-за нарушения порядка их проведения, пишет «Коммерсантъ».

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