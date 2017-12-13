В Сочи мероприятия Всероссийской недели труда будут транслировать онлайн

Всероссийская неделя труда пройдет с 9 по 13 апреля 2018 года на площадке главного медиацентра.

Предыдущая неделя труда собрала около 11,7 тыс. человек. Ожидается, что число участников форума может увеличиться на 20 тыс. за счет онлайн-трансляции.

На мероприятие приедут специалисты и руководители в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, производственной медицины, HR, подготовки и обучения персонала. Площадка объединит представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей.

Одним из ключевых мероприятий станет конференция Минтруда России. На ней представят новые изменения в трудовом законодательстве, которые направлены на профилактику производственного травматизма и создание экономических стимулов для сохранения жизни и здоровья работодателей и работников, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили внести изменения в трудовое законодательство, чтобы обязать работодателей выявлять риски получения травмы на производстве и своевременно их устранять.

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