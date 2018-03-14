В Сочи модератором всероссийского форума Sport Connect станет Юрий Дудь

Мероприятие пройдет 29 и 30 марта в кампусе Российского международного олимпийского университета.

В программе форума четыре тематические сессии: «Наследственный комитет: как эффективно использовать наследие чемпионата мира по футболу», «Модный показ: как меняется рынок спортивных трансляций», «Ставки повышаются: как букмекеры становятся главными донорами спортивной индустрии», «Cборная России: лучшие локальные проекты в спорте». Во второй день форума пройдет семинар «Увидел, сделал, победил: как раскачать любительский спорт в своем городе».

В качестве спикеров на Sport Connect выступят представители ведущих клубов РФПЛ, КХЛ и Единой Лиги ВТБ, топ-менеджеры стадионов, телеканалов, интернет-сервисов и букмекерских компаний. Среди модераторов форума — журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

Участие в форуме бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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