В Сочи молодежь России и Германии обсудит вопросы международной политики

В олимпийской столице проходит Российско-германская конференция молодых лидеров. Центральным событием форума стало пленарное заседание. Участие в нем приняли глава региона Вениамин Кондратьев, бизнес-омбудсмен Борис Титов и герцог Кристоф Ольденбургский.

На встрече поднимали вопросы о политике, развитии предпринимательства, обсуждали новаторские идеи в различных отраслях. По словам губернатора края, от того, какую позицию сегодня займет молодежь, зависит дальнейшее развитие не только Кубани, но и всей страны.

«Принцип быть первым среди равных, наверное, очень востребован обществом и России, и Германии. Миру нужны новаторы, смелые люди, которые хотят, может быть, изменить его, но не поставить с ног на голову. И это самое главное, что должно отличать современного молодого политика или бизнесмена. Ответственность, огромная ответственность за будущее лежит на его плечах. Только эволюционный путь с сохранением экономической и политической стабильности позволяет двигаться вперед», — заявил Вениамин Кондратьев.

Это уже девятая по счету Российско-германская конференция. В этом году она проходит в Сочи под патронажем главы Краснодарского края. Традиционно участие в ней принимают более 300 молодых людей из обеих стран.

«Я хочу поблагодарить Вениамина Кондратьева за поддержку и большую помощь в организации нашего мероприятия. Олимпиада сделала город популярным во всем мире. Нам приятно проводить здесь свою конференцию», — отметил председатель Российско-германской конференции молодых лидеров Кристоф Ольденбургский.

За время работы конференции пройдет ряд дискуссий и круглых столов. На них планируется обсудить различные вопросы. В том числе, затронут международные отношения, энергетическую политику, а также поднимут темы образования и электронного правительства.

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