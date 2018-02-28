В Сочи мошенница предлагала пожилым людям индексацию пенсий и льготные квартиры

Полицейские города-курорта в феврале задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве.

В отдел полиции Центрального района Сочи обратилась 64-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенничества. В ее квартиру постучала незнакомая женщина и представилась социальным работником. Злоумышленница зашла в квартиру и стала рассказывать о возможности индексации пенсии и получении квартиры. Как утверждала подозреваемая, для участия в этой программе необходимо было заполнить специальные бланки и внести 100 тыс. рублей. Получив деньги, злоумышленница скрылась, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

Составили ориентировку на подозреваемую, во время рейда в гаражно-строительном кооперативе ее задержали. Оказалось, что это 63-летняя жительница города, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления. Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Женщину поместили в ИВС, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Граждан, пострадавших от действий злоумышленницы, просят сообщить по телефону УВД Сочи 269-69-50 или 02.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник