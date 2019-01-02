ЧП произошло 2 января.

По версии следствия, 37-летний мужчина на стоянке возле одного из ТЦ в Адлере выстрелил из пистолета в свою 34-летнюю сожительницу и скрылся. Женщина скончалась в больнице от полученных ран.

Тело мужчины позже обнаружили у него дома, он покончил с собой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Расследование продолжается.

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