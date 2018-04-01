В Сочи мужчина наехал на 16-летнюю девушку

Авария произошла на улице Виноградной 31 марта в 22:00.
По предварительным данным, неустановленный водитель наехал на пешехода, 16-летнюю девушку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Девушка получила травмы ноги, ее доставили в больницу.
Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
По предварительным данным, виновным в случившемся ДТП является водитель автомобиля.
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