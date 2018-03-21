В Сочи мужчина незаконно выдал документы на водоснабжение за 6 млн рублей

Факт передачи денег задокументировали сотрудники УФСБ. Расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что 40-летний местный житель, не являясь сотрудником организации по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий и не имея соответствующей возможности, предложил представителю местной компании застройщика выдать необходимые документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. Стоимость услуг мужчина оценил в 6 млн 300 тыс. рублей.

Злоумышленника задержали. Он заключен под домашний арест.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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