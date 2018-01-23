В Сочи мужчина пытался украсть из магазина перфоратор и продукты

На Кубани сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в совершении краж из магазинов.

В Сочи из охраняемого магазина самообслуживания поступил тревожный сигнал. Прибывшие сотрудники Росгвардии выяснили, что 37-летний мужчина взял товар с прилавка и попытался скрыться, не заплатив, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, посетитель пытался похитить перфоратор и продукты питания. По предварительным данным, ущерб составил более 8 тыс. рублей.

Еще один сигнал поступил из торгового центра Сочи на улице Приреченской. На месте задержали 50-летнего сочинца, который пронес мимо кассы неоплаченный товар на сумму, предположительно превышающую 10 тыс. рублей.

Аналогичный случай произошел в Краснодаре. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 34-летнего мужчину по подозрению в хищении товара на 4,5 тыс. рублей в одном из гипермаркетов на улице Стасова.

Задержанные переданы сотрудникам полиции.

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