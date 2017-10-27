В Сочи мужчина резал себе руки в чужой квартире

Инцидент произошел вечером 26 октября в одном из домов на улице Тимирязева.

В дежурную часть УВД по Сочи позвонили люди и сообщили, что в одной из квартир слышны крики. На месте сотрудники полиции установили, что 41-летний уроженец Кемеровской области зашел к своей соседке, закрыл дверь и начал выкрикивать угрозы в ее адрес. Девушке удалось выбежать.

После этого злоумышленник закрылся в ее квартире и начал наносить себе порезы ножом. Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры, попытались выяснить его намерения, однако мужчина вел себя неадекватно. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения. С помощью ОМОНа Росгвардии злоумышленника обезвредили и задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работает полиция, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища.

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