В Сочи мужчина с ножом напал на кассира в гипермаркете

Женщину освободили сотрудники Росгвардии.

В центр оперативного управления вневедомственной охраны Росгвардии по Краснодарскому краю 11 июля около 21:30 поступила информация из полиции о том, что в одном из гипермаркетов на улице Кошевого неизвестный мужчина удерживает работника магазина, угрожая ей ножом.

На место прибыли две группы вневедомственной охраны и оцепили территорию. Бойцам Росгвардии удалось усыпить бдительность нападавшего, после чего, применив приемы борьбы, они обезоружили злоумышленника и надели на него наручники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Нападавшим оказался 36-летний уроженец Республики Бурятия, его передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Женщина не пострадала, от медицинской помощи она отказалась.

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