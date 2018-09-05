В Сочи мужчина связал сотрудницу букмекерской конторы и украл 400 тыс. рублей

Его задержали по горячим следам и возбудили уголовное дело о грабеже.

В отдел полиции Центрального района города-курорта позвонила управляющая одной из местных букмекерских контор. Она рассказал, что на заведение напали.

Полицейские выехали на место. Установили, что в помещение вошел неизвестный мужчина и угрожая физической расправой, потребовал выручку. Женщина попыталась оказать сопротивление, после чего злоумышленник связал ей руки и похитил более 400 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На подозреваемого составили ориентировку, через несколько часов его задержали недалеко от места преступления. Злоумышленником оказался 39-летний приезжий из Архангельской области. Во время личного досмотра у него нашли и изъяли похищенные деньги. Раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

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