В Сочи мужчина забил до смерти собутыльника обухом топора

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело.

По данным следствия, 46-летний и 57-летний мужчины жили в одном доме. Они 14 апреля распивали спиртные напитки, во время застолья произошла ссора. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой 46-летний мужчина дважды ударил оппонента руками в область шеи, от чего тот упал на пол. Затем нападавший схватил топор и обухом ударил два раза по голове пострадавшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Смерть потерпевшего наступила на месте в результате причиненной открытой черепно-мозговой травмы с повреждениями головного мозга. После этого мужчина попросил соседа вызвать полицию.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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