В Сочи мужчина забрал у девушки телефон и духи, угрожая ей пистолетом

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении.

С сообщением о нападении в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице к ней подошел неизвестный мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он похитил мобильный телефон, духи и документы. Сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские составили со слов заявительницы ориентировку на розыск предполагаемого преступника, которую передали дежурным нарядам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска неподалеку от места происшествия задержали похожего мужчину.

При проведении личного досмотра правоохранители изъяли у задержанного газовый пистолет и похищенное имущество. Телефон, документы и парфюмерию вернули владелице. Установлено, что 48-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

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