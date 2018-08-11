В Сочи мужчина закрасил часть дорожной сплошной разметки

Это произошло в ночь на 10 августа.

Видеозапись опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, как неизвестный мужчина закрашивает участки дорожной разметки, «превращая» сплошную разделительную линию в прерывистую.

«Предприимчивый автолюбитель для своего удобства выезда закрасил сплошную линию дорожной разметки, тем самым превратив ее в прерывистую», — поясняет автор видео.

Пользователи указали и на то, что сам автор видео якобы стоит на встречной полосе, пишут «Известия».

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