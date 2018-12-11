В Сочи мужчине почти на год ограничили свободу за звонок о бомбе

В декабре суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Красноярского края, которого обвиняли в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

По версии следствия, 2 октября мужчина был на улице 60 лет ВЛКСМ, позвонил на номер экстренного вызова «112» и сообщил о том, что террористы заложили бомбу и могут погибнуть люди. Сообщение оказалось ложным. Таким образом злоумышленник дезорганизовал работу полиции, отвлек силы и средства экстренных служб города на проверку ложного сообщения об акте терроризма, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему десять месяцев ограничения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимого ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

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