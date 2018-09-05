В Сочи мужчину будут судить за «минирование» московского банка

Прокуратура Лазаревского района Сочи направила материалы уголовного дела в суд.

По версии следствия, 29 июля 55-летний житель Челябинска находился в санатории в Лоо и сообщил сотруднику филиала крупного банка ложную информацию о том, что в одном из отделений банка Москвы будет произведен террористический акт.

По словам мужчины, он позвонил в банк, так как был недоволен полученными ответами при разговоре по горячей линии учреждения. Злоумышленник решил дезорганизовать работу кредитной организации и создать панику среди клиентов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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