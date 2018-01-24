В Сочи мужчину будут судить за распространение детской порнографии

СК в январе направил в суд материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

По версии следствия, 33-летний житель Сочи хранил на жестком диске своего компьютера порнографические изображения и видеозаписи с участием детей, не достигших 14 лет. В марте 2017 года мужчина в социальных сетях отправил неопределенным пользователям порнографические материалы.

Факт выявили сотрудники полиции. Комплексная сексолого-искусствоведческая экспертиза признала материалы порнографическими, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела завершили. Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило дело в суд для рассмотрения по существу.

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