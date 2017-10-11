В Сочи мужчину осудили за торговлю устройствами для прослушки

Обвиняемому назначили 2 года ограничения свободы.

По версии следствия, в 2014 году 40-летний местный житель купил 11 специальных технических средств, с помощью которых возможно негласно и дистанционно получать звук в помещении в режиме реального времени путем дозвона на устанавливаемую в техническое устройство SIM-карту.

В мае 2017 года он предложил приобрести одно из устройств за 1,5 тыс. рублей оперативному сотруднику УФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи. После этого злоумышленника задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ст. 138.1 УК РФ о незаконном приобретении и сбыте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Суд назначил ему два года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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