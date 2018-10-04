В Сочи мужчину посадили на два года за «минирование» московского банка

Суд в октябре вынес приговор в отношении жителя Челябинска по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Суд установил, что 29 июля 55-летний мужчина был в санатории в поселке Лоо Лазаревского района. Из хулиганских побуждений он сказал сотруднику филиала банка о том, что в одном из отделений в Москве будет террористический акт. По словам мужчины, он совершил звонок, поскольку был недоволен ответами от специалистов банка во время разговоров по «горячей линии» и хотел дезорганизовать работу кредитной организации, создав панику среди клиентов банка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Суд учел мнение гособвинителя и назначил подсудимому два года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

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