В Сочи мужчину заподозрили в развращении девочки

В отношении 52-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

По версии следствия, с июня по июль 2014 года мужчина развращал малолетнюю девочку, когда она гостила у него дома. О произошедшем ребенок из страха и стеснения никому не говорил. Спустя время школьница рассказала об этом однокласснику, а он — своей матери. Женщина сообщила знакомой, та обратилась в полицию. По словам матери пострадавшей девочки, мужчина — отец ребенка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Назначили ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую, чтобы установить факт отцовства. Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Проверят причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

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