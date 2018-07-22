В Сочи мужчины сыграли в шахматы на проезжей части

Они спровоцировали большую автомобильную пробку на одной из центральных улиц курорта.

Это произошло 20 июля на улице Донской. Шахматисты расположились на разделительной линии проезжей части дороги.

На вопрос очевидца о том, почему они решили сесть именно на дороге, игроки не ответили. Один из них представился как Дима. Другой своего имени не назвал.

Как долго мужчины играли в шахматы на трассе — неизвестно, сообщает телеканал «360».

20 июля в Сочи по улице Донская, прямо на проезжей части двое мужчин устроили блиц-турнир по шахматам. Два интеллектуала, с невозмутимыми выражениями лиц ведут игру, их не смущает плотный поток машин и снимающий на камеру прохожий.Кто победил в игре не собщалось. ⠀ Стали очевидцем ДТП,или свидетелем интресного события на дороге? Есть кадры эксклюзивных или необычных автомобилей? Присылайте материал нам в Директ.Интересный материал мы опубликуем в ленте либо добавим в сторис⠀‼ ⠀#avto_region23#кубань#краснодарскийкрай#шахматисты#krd#пробки#игра#avto_region23#сочи#краснаяполяна#горкигород#СобытияСочи#Адлер#сочи2018#sochi#23регион#шахматы

Публикация от Aвтопаблик Краснодарского края (@avto_region23) 21 Июл 2018 в 9:06 PDT

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник