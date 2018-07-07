В Сочи музыканты Росгвардии поддержали сборную России по футболу

07 июля в 12:33

Оркестр сочинского специализированного моторизованного полка Южного округа Росгвардии выступил в Олимпийском парке.

Под руководством дирижера военные музыканты исполнили популярно-эстрадную музыку, а для маленьких слушателей прозвучала мелодия Раймонда Паулса «Кашалотик».

«Гости мероприятия с теплотой приняли музыкальные номера в исполнении оркестра Росгвардии, сопровождая каждое из них громкими аплодисментами», — отметили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Кульминацией выступления стал плац-концерт под музыку из знаменитых советских кинофильмов.

Акцию провели в поддержку сборной России по футболу, которая 7 июля встретится с командой Хорватии на стадионе «Фишт».

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