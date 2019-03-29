В Сочи мужчину оштрафовали за размещение экстремистской песни в соцсетях

Уроженца Ростовской области, который приехал на курорт на заработки, привлекли к административной ответственности.

Песня, которую 33-летний мужчина разместил на странице, была внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

«В музыкальной подборке, которую мужчина разместил в открытом доступе на странице во «ВКонтакте», содержались высказывания, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насильственным действиям в отношении представителей славянских народностей», — рассказали интернет-порталу в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина признался, что был не осведомлен и согласился с тем, что незнание закона не освобождает от ответственности. Он удалил запрещенные материалы из доступа и заблокировал страницу.

Завели административное производство. Адлерский районный суд назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа.