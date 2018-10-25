В Сочи на АЗС возникли очереди

В Сочи, где из-за ливней объявили режим ЧС, водители с утра 25 октября стали массово приезжать на заправочные станции.

Уже днем десятки машин выстроились на заправочных станциях курорта. По словам сотрудника одной из сочинских заправок, ограничений по литрам пока нет, а цены такие же, как были.

Очереди образовались на заправках на улицах Транспортной, Титова, Виноградной, Раздольной, Конституции. В центре города потоки автомобилей создавали пробки, на отдаленных участках города ситуация была лучше.

По словам автовладельцев, в некоторых очередях стоит по 50-60 машин, сообщает РИА «Новости».

Представители крупных автозаправочных станций Сочи опровергают сообщения о том, что введен лимит на продажу топлива и что в будущем возможно возникновение его дефицита. По их словам, запасы топлива достаточные, и никаких ограничений на его продажу не вводилось, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Пассажирам отложенных рейсов из-за непогоды в Сочи окажут помощь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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