В Сочи на берегу моря снесут незаконно построенный ЖК

К сносу подлежат три 12-этажных дома на улице Белорусской. Их построили незаконно прямо на берегу, во время шторма волны достают первых этажей зданий.

О предстоящем сносе самостроев рассказал 18 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на пресс-конференции.

«Добиться сноса — один из важнейших вопросов. Сейчас решается очень серьезный вопрос о сносе трех многоэтажных домов по улице Белорусская, выстроенных прямо на берегу моря. Во время шторма волны бьются о первые этажи», — сказал он.

Суд принял решение о сносе ЖК еще в сентябре 2016 года. Однако в марте 2018 года определением краевого суда это решение было отменено. В связи с тем, что земельный участок, на котором расположены объекты, находится в водоохраной зоне, в августе администрация курорта вновь подала заявление об отмене судебного решения, которым, по сути, были узаконены эти объекты. В итоге суд установил, что ЖК на Белорусской возведен с нарушением градостроительных норм, является небезопасным и создает угрозу жизни и здоровью граждан, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии отметили, что прежде чем приступить к сносу, администрация города направила письма всем собственникам квартир ЖК на Белорусской, 4. Чтобы быть признанными потерпевшими и возместить убытки, собственникам необходимо обратиться с заявлением в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

При этом застройщик не предпринимает действий по сносу зданий. В связи с этим власти определили организацию-цессионера, которая займется сносом. По словам замдиректора департамента строительства администрации Сочи Павла Терехова, сейчас на месте работает подрядная организация вместе с судебным приставом, сотрудниками администрации, прокуратуры и других надзорных органов. Строители уже начали демонтировать различные элементы, не нарушающие конструктив здания. Параллельно разрабатывается проект сноса, проводятся мерные работы, так как объекты вводились через суд, и никакой проектно-сметной документации в настоящий момент администрации не передано.

По прогнозам экспертов, работы по сносу самостроя будут продолжаться около восьми месяцев. Их стоимость определят после разработки проектов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Анатолий Пахомов в ноябре рассказал, как обстоит дело с незаконными постройками в городе-курорте. Он отметил, что «застройщики потеряли не только совесть — они потеряли страх».

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