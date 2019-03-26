В Сочи на берегу моря обнаружили тело мужчины в спасательном жилете

Труп нашли 26 марта в поселке Лоо Лазаревского района. Проводится доследственная проверка.

Погибший находился в спасательном жилете. Как было установлено, мужчина рыбачил в акватории Черного моря со своим знакомым — 48-летним жителем Сочи. В процессе рыбалки лодка перевернулась. Только одному мужчине удалось доплыть до берега и спастись, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮСУТ СК России.

Провели осмотр места происшествия и опросили очевидца. Устанавливаются все причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.