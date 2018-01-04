В Сочи на благотворительном хоккейном матче собрали более 2 млн рублей

Благотворительный матч, участие в котором приняли известные российские хоккеисты, прошел 3 января на сочинском курорте «Роза Хутор».

«Средства, собранные от проведения матча – 2 млн 178 тыс. рублей — будут перечислены в Школу горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты»», — отметили организаторы.

Во матче приняли участие две команды: «Легенды хоккея» и «Ночная хоккейная лига». В команды входили прославленные хоккеисты: двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, обладатели золотых олимпийских медалей Валерий Каменский и Александр Могильный, призеры Олимпийских игр Сергей Федоров и Павел Буре.

Со счетом 15:4 победила команда «Легенды хоккея», сообщает ТАСС.

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