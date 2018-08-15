В Сочи на благотворительном хоккейном матче выступит Дима Билан

Матч «Друзья России и Финляндии» состоится 22 августа в 16:00 на арене «Шайба» сочинского образовательного центра «Сириус».

Встреча организована в рамках традиционной благотворительной акции «От чистого сердца». На протяжении девяти лет игры проходили в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Твери, Чехове и Воскресенске.

«Сочи выбран не случайно: отдыхающие со всей страны смогут посетить игру, приобщиться к культуре спорта, хоккея и благотворительности», — отметили организаторы матча.

Перед началом матча в 15:00 выступит певец Дима Билан. Благотворительную акцию также поддержал фигурист Евгений Плющенко.

В игре примут участие олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Никита Гусев, Кирилл Капризов, звезды мирового хоккея Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Теему Селянне, Яри Курри.

В 14:30 звезды устроят автограф-сессию.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник