В Сочи на большом экране покажут ситком «Мамаша»

Сеанс пройдет 8 марта в кинотеатре «Люксор».

Сериал «Мамаша» рассказывает о жизни Кристи Планкетт, женщины, которая пытается наладить жизнь в городе Напа, Калифорния, который является центром американского виноделия.

Роль Кристи Планкетт в ситкоме исполнила Анна Фэрис, известная по серии фильмов «Очень страшное кино». Ее мать Бонни сыграла Эллисон Дженни, обладательница семи премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Оскар» за роль второго плана в фильме «Тоня против всех».

Гости показов смогут увидеть пять эпизодов ситкома. Их ждет розыгрыш призов и развлекательная программа. Вход бесплатный, по предварительной регистрации по ссылке. Начало показа в 18:00.

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